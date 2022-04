Le mystère des défenestrés de Montreux

Le 24 mars dernier, à 7 heures du matin, le centre-ville de Montreux d'ordinaire paisible est bouclé. Une scène d'horreur se dresse en face du casino. Cinq corps ont été déposés sous les tentes. Des riverains stupéfaits témoignent devant les médias suisses. Une dentiste de 41 ans, sa sœur jumelle, ophtalmologue, son mari, ingénieur, leur fille de 8 ans et leur fils de 15 ans ont sauté du 7e étage de leur immeuble. Vingt-cinq mètres de chute dans le silence. Seul l'adolescent a survécu. Il est plongé dans le coma. L'enquête s'oriente rapidement sur un suicide collectif. Un drame à huis clos. L'effrayante dérive d'une famille aisée, brillante, à qui tout semblait réussir et qui s'était refermée sur elle-même. Si la raison de cet acte reste mystérieuse, le parcours ou le mode de vie atypique de cette famille française interpellent les enquêteurs. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.