Le neuvième mois : les coulisses du ramadan

C’est un compte à rebours pour Mina et son neveu Ylies. Après le lever du soleil, ils ne pourront plus manger, ni boire, jusqu’à la nuit prochaine. Il en sera ainsi pendant les trente jours du ramadan, alors le petit-déjeuner est copieux. Jusqu'au 21 avril, plus de cinq millions de Musulmans en France vont vivre au rythme du ramadan, entre privation le jour, et fête familiale la nuit. Le ramadan a lieu le neuvième mois lunaire. C’est l’un des cinq piliers de l’islam, et sans doute le plus respecté. Alors qu’en France, seuls 10% de Musulmans prient régulièrement, ils seraient 75% à observer le ramadan. Comment ce jeûne impacte leur vie quotidienne ? Quel business représente aujourd’hui ce mois sacré qui aiguise l’appétit des géants de la distribution ? En plein essor, le marché du ramadan est estimé à plus de 400 millions d’euros. Pour fêter chaque soir la rupture du jeûne, les courses alimentaires explosent. Si le marché du ramadan est capté à 70% par les commerces communautaires, depuis quelques années, la grande distribution tente de grignoter la part du gâteau à coup de promotions et de catalogues plus ou moins explicites. Certaines enseignes augmentent clairement le mot “ramadan” en couverture, d’autres préfèrent pudiquement, “saveur d’Orient”, ou “mille et une saveurs”.