Le pays Mosuo, le royaume des femmes

À l'orée de l'Himalaya, tout près du Tibet, une région encore peu connue, intemporelle, à 3 000 mètres d'altitude. Sur les rives du Lugu, l'un des plus grands lacs d'Asie, vit un peuple d'anciens nomades. Il s'agit des Mosuo, une minorité ethnique unique au monde. Elle fait partie des dernières sociétés matriarcales de la planète. Le pouvoir n'appartient pas aux hommes. En Chine, on surnomme déjà cet endroit, le royaume des femmes. L'organisation sociale des Mosuo fait figure d'exception. Le mariage n'y existe pas. Alors que dans le reste du pays, le concubinage est mal vu, dans ce royaume, l'amour libre et la liberté sexuelle sont la norme. Ce sont les femmes qui choisissent les hommes qui partagent leur nuit. Elles font vivre leur lignée, choisissent leurs amants et les répudient à leur gré. Tous les privilèges reviennent aux femmes, notamment aux plus âgées qui sont les cheffes de clan.