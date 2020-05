Le pays Mosuo, le royaume des femmes

L'organisation sociale des Mosuo fait figure d'exception. Ce sont les femmes qui décident de tout. Il n'y a ni autorité paternelle, ni devoir ou droit marital. Le mariage n'y existe pas. Dans le monde des Mosuo, les hommes n'ont pas de propriété et ne lèguent pas leur nom. Tous les privilèges reviennent aux femmes, notamment aux plus âgées qui sont les cheffes de clan. En Chine, on surnomme cet endroit le royaume des femmes.