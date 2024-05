Le Portrait : comment j’ai retrouvé 16 demi-frères et sœurs

Pourtant fille unique, Astrid s'est découvert seize demi-sœurs et frères. Il y a encore peu, ils ignoraient tous l'existence des uns et des autres. C'est l'incroyable fratrie, née d'une procréation médicalement assistée grâce à un même donneur de sperme, inconnu de tous. Tout commence le jour où Astrid apprend que son père n'est pas son père biologique. C'est sa mère, un soir, quand elle avait douze ans, qui le lui apprend. Il y avait en fait un reportage sur TF1 sur Amandine, le premier bébé éprouvette. Sa maman lui explique que son père, à cause d'une tumeur, est stérile. Et qu'ils ont dû avoir recours à un donneur de sperme pour l'avoir. Astrid était un peu perdue. Il y avait ses deux parents et finalement une troisième personne à l'origine de sa naissance. Forcément, c'est perturbant. Ensuite, elle a fait des recherches sur Internet. Elle est tombée sur des forums de parents qui avaient recours à des dons de sperme. Un jour, elle est tombée sur une association. Elle est allée à Paris rencontrer d'autres personnes conçues par don.