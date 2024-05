Le Portrait : Doully, rire du pire

Doully a une personnalité et un chemin de vie des plus étonnants. Une force de résilience si puissante qu'elle parle de tout, la rue, la drogue et même la maladie, de tout ce qui fait ce qu'elle est avec humour. Une gaieté si contagieuse, si jubilatoire, qu'elle est un remède plus efficace que toutes les leçons de morale élaborées contre les addictions. Mais parlons d'abord de sa voix, celle dont elle s'amuse dès le début de ses spectacles. La jeune femme dit avoir une "voix de mec bourré". "J'ai une voix de quelqu'un qui a vécu. Le problème, c'est que j'ai vraiment cette voix depuis que j'ai quatre ans", confie-t-elle. Avec Doully, tout ce qui pourrait être perçu comme un handicap devient un sujet de franche rigolade. Et si finalement le drame n'était qu'un point de vue ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.