Le Portrait : Hélène Ségara, mon mal inconnu

Elle arrive souriante, mais entourée de son équipe qui lui montre le chemin. Depuis dix ans, Hélène Ségara donne le change, affiche sa bonne humeur pour rassurer les siens et son public, mais elle se bat contre une maladie oculaire irréversible que même les plus grands n'arrivent pas à identifier. Après deux années passées à l'hôpital, elle ne voit plus que d'un œil, et elle veut ce soir lever le voile sur ce qu'elle vit. "Tout a commencé en avril 2013 exactement. Je rentrais de Russie où j'avais travaillé et j'allais beaucoup travailler vraiment. Je me suis réveillée un matin avec un rideau littéralement devant les yeux en ne comprenant pas ce qui m'arrivait. Donc, à partir de là, tout s'est enchaîné. J'ai eu des implants dans les yeux. J'ai eu au total une vingtaine d'interventions, 22 au total", raconte la chanteuse. Vous vous battez contre quoi ? "Si seulement je le savais", répond-elle. Aujourd'hui, elle ne voit que de l'œil gauche. Elle ne sait pas jusqu'à quand, car les médecins ne connaissent ni l'origine ni l'évolution de son handicap. Malgré cette incertitude, Hélène Ségara a décidé de profiter encore plus de la vie et de ses proches. "Je vois toujours le verre à moitié plein. Le présent aujourd'hui, c'est sans doute la leçon de ce qui m'arrive, c'est de le vivre intensément. Je veux rire beaucoup, profiter de chaque instant. Je veux aimer beaucoup. Je veux manger des choses délicieuses, faire de la cuisine délicieuse pour les gens que j'aime. Je veux tout voir, tout regarder tant que je peux", confie-t-elle. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.