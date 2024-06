Le Portrait : Marie-Laure Brunel-Dupin, dans la tête des tueurs

Lieutenant-colonel de gendarmerie, elle a créé le métier de ses rêves : profileuse. De Patrice Alègre à Michel Fourniret, en passant par Monique Olivier, Marie-Laure Brunel-Dupin et ses équipes ont permis de confondre plusieurs tueurs en série. C'est à l'âge de 19 ans, à la lecture d'un livre qu'elle découvre son avenir. "Le déclic, je l'ai eu en découvrant une profession déjà très romancée dans un roman, le "Silence des agneaux". Mais jamais on ne confierait comme ça à un jeune agent sorti de l'académie. Donc ça attirait mon attention comme métier. Et le déclic, je l'ai eu en découvrant que c'était réel et une vraie fonction d'agent du FBI", raconte-t-elle. Comment entre-t-elle dans la tête d'un tueur ? Comment interprète-t-elle des éléments qui peuvent sembler insignifiants pour qu'ils se révèlent être de précieux indices ? Comment fait-elle avouer les suspects en garde à vue ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.