EXCLUSIF - 21 ans après l'affaire Flactif, Mario Leblanc, seul rescapé de la tuerie, témoigne dans "Sept à Huit"

En 2003, les nombreux rebondissements de l'affaire défraient la chronique. Au milieu du battage médiatique entourant la disparition de Xavier Flactif, de sa compagne, Graziella Ortolano et de leurs trois enfants, se retrouve le premier enfant de celle-ci, Mario Leblanc, âgé alors de 14 ans. Seul rescapé de ce qui s'avèrera être, au fil de l'enquête, une tuerie réalisée par David Hotyat, voisin et locataire de Xavier Flactif, Mario Leblanc se remémore les faits auprès d'Audrey Crespo-Mara sur "Sept à Huit", plus de vingt ans après.