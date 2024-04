Le Portrait : Samuel Le Bihan, pour Angia, ma fille autiste

Parler de sa fille, Angia, 12 ans, qu'il élève seul, le bouleverse. S'il prend la parole ce soir, ce n'est pas pour se faire plaindre, mais pour aider d'autres parents d'enfants autistes. Pour son engagement auprès d'eux depuis des années, Samuel Le Bihan se verra d'ailleurs remettre mardi la Légion d'honneur. "C'est cruel le moment où vous découvrez que votre enfant est différent", affirme-t-il. "J'ai une grande tristesse, pas pour moi, pour elle", poursuit l'acteur. "De toute façon, c'est simple. Le handicap, c'est soit vous fuyez, soit vous le prenez à bras-le-corps", affirme le comédien. "Elle considère que c'est une faiblesse et qu'elle pourrait se faire rejeter à cause de cela et j'ai essayé, avec les meilleurs mots, de lui expliquer que cette différence ne fait pas d'elle quelqu'un de moins bien", confie-t-il.