Le Portrait : Sylvie Tellier, l’envers du décor

Et si elle n'était pas celle que vous croyiez ? À 45 ans, à l'âge où l'on s'apaise, où l'on se pose, SylvieTellier s'attèle à tordre les préjugés, ceux qui pèse sur l'institution Miss France, qu'elle a quittée, mais aussi ceux qui pèsent sur elle depuis tant d'années. Alors, remontons le temps, jusqu'à ce soir où sa vie bascule, lorsqu'elle est élue Miss France 2002. Très vite, elle cherche les yeux de sa maman dans la salle. C'est un mélange d'émotion où elle est heureuse et très étonnée d'avoir été élue, mais avant tout choquée quand même. Une équipe de sept à huit est présente ce soir-là et filme la déception de Geneviève de Fontenay. Cela a été terrible pour Sylvie, la chaise vide est tellement dure. C'est glacial entre elles, alors qu'elles ne se connaissent pas. Il y a une chaise qui les sépare et elle a envie de dire "qu'est-ce que j'ai fait de mal ?". Elle n'était pas le choix de Geneviève. Elle fait son petit 1,72, elle prépare son concours d'avocat, elle a déjà un peu de caractère. Sylvie pense que Geneviève a vu, peut-être en elle, un élément difficile à encadrer. Sylvie raconte dans son livre que, Miss France, elle en rêvait pour toucher du doigt le luxe qu'elle n'avait pas eu enfant. Elle regardait ça avec sa maman chaque année, avec ses sœurs. Pour elle, c'étaient les belles robes, les paillettes, le plateau fantastique, les voyages à l'étranger. Elle n'a jamais quitté la France, donc oui, c'était pour toucher du doigt cette magie. Sa mère, vendeuse de chaussures, touchait le SMIC, les a élevés seule, elle et ses deux sœurs, en Vendée. Selon elle, c'était une mère courage, c'est son héroïne parce que sa maman a tout fait pour qu'elles puissent continuer à avancer.