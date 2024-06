Le Portrait : Victor Wembanyama, l’extraterrestre

C’est une rencontre hors norme. Avec un physique ahurissant, culminant à bien plus de deux mètres, le jeune prodige français Victor Wembanyama est déjà entré dans l’histoire du basket. Phénomène du championnat américain, la fameuse NBA, il cumule des titres inédits pour un Français et dégage à 20 ans une maturité et une sérénité hors du commun. Les meilleurs joueurs de basket disent que c’est un alien, en quoi est-il un extraterrestre ? Cela évoque quelque chose de différent de ce qu’on connaît, d’un autre monde. C’est dû à l’objectif de créer quelque chose de nouveau. Un alien par sa taille de 2,21 mètres, l’envergure de ses bras à l’horizontale fait 2,45 mètres à peu près. Il n’y a pas plus grand que lui dans le championnat américain NBA. Bouger un corps comme le sien est très difficile. Parfois, il a l'impression de se déplacer avec un sac de pierres sur le dos. Et cette difficulté, c’est vraiment son challenge de tous les jours. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.