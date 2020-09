Le retour des Gilets jaunes : braises de colère

Confinement oblige, ils s'étaient mis au vert pendant quelques mois. Les Gilets jaunes ont à nouveau manifesté hier dans les rues de Paris et de plusieurs villes de province. Alors, les manifestants du samedi 12 septembre 2020 sont-ils les mêmes que ceux qui ont lancé le mouvement il y a deux ans ? Qui sont les nouveaux ? Où sont les anciens ? Nous avons retrouvé des Gilets jaunes de la première heure qui sont encore mobilisés et se sont même radicalisés.