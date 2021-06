Le retour des guinguettes et de la fête au fil de l'eau

Comme dans de nombreuses villes de province disposant de cours d'eau, les guinguettes font le plein avec leur ambiance décontractée un peu place de village. Ces lieux font le plein. Et pour cause, on y danse, on y mange et on s'y amuse en cette période estivale. Avec une clientèle faite de danseurs confirmés, de touristes étrangers, ou encore de parents accompagnés de leurs enfants, ... Les guinguettes sont plébiscitées par les vacanciers. Et ils y reviennent pendant tout l'été et ont le choix. En effet, rien qu'à Paris, on en compte une quinzaine. Qu'ils soient branchés ou traditionnels, ces établissements de plein air font leur grand retour dans toute la France. Un engouement qui se mesure tous les jours dans un établissement visité par nos reporters sur les bords de Loire, à Rochecorbon. Et du monde, il y en avait. En effet, les responsables des lieux se préparaient à accueillir 1 500 personnes. Ils ont même dû refuser du monde. Les places assises s'arrachent, notamment pour le service du midi. Mais en cas de mauvais temps, tout peut s'effondrer. Alors, comment s'y passent les journées et les soirées ? Qu'en est-il de la météo ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.