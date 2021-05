Le retour des petits commerces fait renaître nos campagnes

Partout, en France, des milliers de bourgs ont été dépeuplés par l'exode rural dans les années 70. Leur population a chuté de moitié, mais la campagne séduite de nouveau depuis une dizaine d'années. Un phénomène devenu massif avec la crise sanitaire. Le traumatisme du premier confinement vécu en appartement, le coup d'accélérateur donné au télétravail ont poussé plus de 200 000 Français à quitter la ville pour la campagne. La tendance n'est pas nouvelle, mais elle s'est largement renforcée depuis un an. Résultat, des villages désertifiés retrouvent des familles avec enfants, des écoles, des commerces. L'épicerie était bien souvent le baromètre de ces renaissances rurales. Nous avons suivi Jean-Baptiste et sa famille dans le Finistère, Stéphane et Nathalie au pied des Pyrénées font partie des citadins qui ont changé de vie et repris des commerces en campagne. Ils ont trouvé un nouvel équilibre moins stressant plus proche des gens et de la nature. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.