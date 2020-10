Le retour du Royal Palace de Kirrwiller, à l'heure du Covid-19

Le Royal Palace, c'est Las Vegas dans la campagne alsacienne, une revue qui attire plus de deux cent mille spectateurs tous les ans. On vient de toute la France, de Suisse, et même d'Allemagne pour y dîner dans l'un des deux restaurants avant de découvrir le spectacle de deux heures, avec des numéros de cabaret et des tableaux de danse dignes des plus grandes scènes mondiales. Le cabaret de Kirrwiller a été stoppé net en mars dernier quand notre pays est entré en confinement et a failli mettre la clef sous la porte. Il vient de rouvrir après sept mois d'arrêt. Une réouverture compliquée pour l'établissement qui doit recruter chaque année de nouvelles danseuses et changer au moins en partie le spectacle. Recruter et former en respectant les règles de distanciation sociale n'a pas été facile, sans compter les efforts à fournir pour rassurer la clientèle. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.