Le rêve américain des Français de Las Vegas

À Las Vegas, on compte 45 millions de visiteurs par an. La cité a engrangé 20 milliards de chiffres d'affaires en 2018. Il y a bien les casinos et les clubs de strip-tease, mais cette ville vit surtout de spectacles, de fêtes et de bonnes tables. Dans ce domaine, les Français sont nombreux à avoir évolué dans la ville des casinos. Ils sont aujourd'hui 20 000 à y vivre leur rêve américain. Parmi eux, certains sont partis de presque rien et ont connu des réussites spectaculaires dans l'une des villes les plus emblématiques de la démesure des États-Unis. Dans cette cité de la fête, le savoir-faire français dans l'hôtellerie et restauration a fait mouche. C'est notamment le cas pour Sebastien Silvestri. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.