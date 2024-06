Restauration : les recettes de Marc Vanhove, le patron des "Bistro Régent"

C'est un restau en mode "express". Gaëlle, une employée filmée par les équipes de "Sept à Huit" dans le reportage visible en tête de cet article, ne fait que de la prise de commandes. Pour les clients, le choix est vite fait, car à la carte, il n'y a pas d'entrées, seulement cinq grillades, deux tartares et un burger. Et en cuisine, les équipes ne perdent pas de temps avec la sauce : il n'y en a qu'une, la même pour tous les plats, qu'il s'agisse de viande cuite, de tartare ou de poisson. La présentation, elle, est minimaliste. "Ce qui fait gagner du temps, c'est qu'il n'y a pas de dressage particulier, pas de fioritures", résume ainsi un employé en cuisine. Pour la "runneuse", la serveuse qui court, c'est simple aussi : une seule assiette par table avec les portions de viande ou de poisson, un bol de frites et de salade à volonté, puis chacun se sert comme à la maison. Grâce à ce mode opératoire, il s'est passé moins de dix minutes entre la commande et l'arrivée des plats. "Le service est assez rapide. Quand on n'a pas beaucoup de temps entre midi et deux pour manger... Et puis c'est toujours de la qualité", savoure une cliente.