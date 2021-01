Le sanctuaire des éléphants en Afrique du Sud

Nous vous emmenons en Afrique du Sud, en plein cœur du pays zoulous, à la découverte d'un havre de nature sauvage. Le sanctuaire, l'une des réserves les plus célèbres du pays. Thula Thula, une réserve privée de 4 500 hectares, dédiée à la conservation et à la protection des animaux sauvages. Elle abrite près de 3 000 animaux et notamment une trentaine d'éléphants qui font la renommée du parc. C'est une réserve à taille humaine qui accueille au maximum 34 clients hébergés dans des loges ou des tentes de luxe, nichés au milieu de la brousse. Sa propriétaire française et son défunt mari ont construit une relation hors du commun avec les pachydermes. Découvrons de plus près comment une Française protège et vit avec les éléphants. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.