Le "sardine run" : le festin des prédateurs marins au large des côtes sud-africaines

Les spécialistes appellent ce phénomène le "sardine run". Une fois par an, de mai à juillet, des milliards de sardines viennent frayer au large des côtes de l'Afrique du Sud. Certains bancs peuvent atteindre trente kilomètres de long. Une aubaine pour des centaines de prédateurs marins. Des plongeurs du monde entier viennent assister à cette orgie sous-marine très spectaculaire.