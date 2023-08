Le sens de la fête : un village de Corrèze en liesse

À Argentat-sur-Dordogne, 3 000 habitants, une descente de radeau est le temps fort de la fête du village appelé "Tous sur le Pont". Chaque été, le temps d'un week-end, une vingtaine d'embarcations plus improbables les unes que les autres, sort la rivière de sa torpeur. Les équipages prennent d'assaut la rue commerçante, et dansent jusqu'au bout de la nuit. Une fête rendue possible par l'énergie débordante de Sylvain et sa bande de copains. Une fête imaginée il y a douze ans et que ne rate aucun enfant du village comme Camille, la fille de Sylvain, étudiante en horlogerie à Paris. Elle est revenue spécialement pour l'occasion. La bande de copains, réunie en association, a déboursé 25 000 euros pour organiser l'événement. La mairie et des entreprises locales, les aide à hauteur de 5 000 euros. Mais comme dans toutes les fêtes de village, c'est sur la buvette qu'ils comptent pour rentrer dans leur frais. Christophe, 52 ans, a été nommé au poste clé de la soirée, responsable de la buvette. Pour que les comptes soient à l'équilibre, il faudra que la buvette rapporte au moins 21 000 euros de recette.