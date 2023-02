"Le Serpent", un tueur en série ?

Il fait partie des icônes du crime. En un demi-siècle d'arnaques, de meurtres, de procès et d'évasions de prison spectaculaires, Charles Sobhraj est devenu "Le Serpent". Il est le protagoniste, funeste mais charismatique, d'une dizaine de livres et d'une série au succès mondial. Attendu par la presse internationale à sa sortie de prison au Népal, en décembre dernier, il n'avait pas encore parler. Il prend ce soir la parole pour la première fois, dans le « Portrait de la semaine ». "Je ne sais pas pourquoi les médias m'ont donné ce nom-là, "Le Serpent". Mais peut-être pour mon habileté à sortir de prison", déclare-t-il. "Je me suis évadé, je pense, plus de dix fois, de plusieurs pays. Et comme vous dites, de me faufiler, le serpent, oui, ça se faufile", précise-t-il. A 18 ans, Charles Sobhraj devient voleur, braqueur, puis trafiquant. Et dans les années 70, il va sévir dans de nombreux pays de son Asie natale, au premier rang desquels l'Inde et la Thaïlande. Sous différents pseudonymes, il se dit négociant en pierres précieuses. "Je vendais les rubis, saphirs, émeraudes", nous fait-il savoir.