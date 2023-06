Le succès des maisons à finir soi-même

Le concept des maisons à finir soi-même connaît un boom ces derniers mois avec la difficulté d'accès au crédit immobilier. En 2022, plus de 5 000 clients ont été attirés par des maisons jusqu'à 30 % moins chères. Mais seriez-vous prêt à tenter l'aventure ? Entre sacrifice personnel et chantier qui s'enlise, est-ce vraiment à la portée des bricoleurs du dimanche ? L'histoire commence toujours par un moment solennel. Meghane et Sébastien reçoivent les clés du constructeur. Un chef de chantier vérifiera régulièrement l'avancée de leurs travaux. La maison de cette commerciale et ce salarié de La Poste fait 66 mètres carrés. Ils l'ont acheté 170 000 euros, matériels inclus. Première livraison, les cloisons, la laine de verre, la plomberie et l'électricité. La promesse de Mikit, le leader français du secteur, nul besoin d'être un expert du bâtiment. En 40 jours de travail, ils devraient finir leur maison à condition de suivre à la lettre un guide de montage, un peu comme un meuble suédois. Le couple s'est réparti les rôles. Meghane s'occupera des enfants, Sébastien des travaux. Grâce à ses horaires décalés, Sébastien compte travailler sur le chantier chaque matin, et le boucler en six mois avant que ne tombent les premières échéances de leur crédit. Devenir propriétaire d'une maison individuelle, c'est depuis longtemps le rêve de Meghane, Sébastien et leur jumelle. Le couple gagne 3 700 euros par mois. En terminant les travaux eux-mêmes, Meghane et Sébastien ont réussi à baisser de près de 20 % le montant de leur prêt. Séduisant sur le papier, mais ont-ils conscience de qui les attend ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.