Le témoignage déchirant de Patrick Sébastien sur les blessures de sa vie

Son art de l'imitation, de la transformation, sa légèreté dans la tradition des chansonniers bien de chez nous lui ont fait l'une des personnalités préférées des Français, mais la télé l'a boudée. Depuis trois ans, Patrick Sébastien se console d'un camouflet qui a rouvert de profondes blessures liées à son statut d'enfant sans père et puis de père endeuillé par la mort d'un fils. Inconsolable, mais gai. Derrière l'image de grandes gueules et de bons vivants, c'est un homme marqué aux fers rouges par deux grandes blessures de la vie. Pour survivre, le saltimbanque a choisi le futile, le léger et la fête. Il s'apprête d'ailleurs à partir en tournée avec le "Plus grand cabaret du monde" pour faire revivre l'émission culte qu'il a animée pendant plus de 20 ans. Le saltimbanque, aux chansons populaires, se livre comme il est vraiment, profond et écorché vif dans le portrait de la semaine par Audrey Crespo-Mara. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.