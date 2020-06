Le terrible destin des "Kumaris", enfants déesses du Népal

Choisies dès l'âge de 4 ans par des prêtres bouddhistes, les "Kumaris" ("les vierges"), vivent recluses toute l'année, entourées des croyants au Népal. Les équipes de Sept à Huit dévoilent le quotidien de ces fillettes, normalement interdit aux étrangers, qui passent de la pure adoration au dénuement une fois réglées et donc "impures". Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.