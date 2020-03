Le voyage de tous les dangers sur le fleuve Congo

En République démocratique du Congo, le fleuve est un moyen de transporter hommes et marchandises du bout à l'autre du pays. Pour le remonter, des centaines de personnes embarquent sur un bateau bidon ville de 200 mètres de long. Des familles entières, avec des enfants en bas âge, campent au milieu de la cargaison dans une insalubrité totale. Ils risquent la noyade de jour comme de nuit. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.