L'école des palaces

Des cours de bonnes manières, de ménage, de protocole ou de pliage de couette... À l'école Ferrières, en banlieue parisienne, les apprentissages sont variés, mais avec une constante : la recherche de l'excellence. La formation sur trois ans coûte 54 000 euros. Une source de motivation supplémentaire pour de nombreux élèves qui ont souscrit des prêts étudiants pour réaliser leur rêve de travailler dans les plus beaux palaces du monde. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.