L’école du monde au Costa Rica, un lycée pas comme les autres

À l’heure où nos collégiens et lycéens sont encore en cours à la maison par visio. Dans le lycée où nous partons, certains cours de biologie ont lieu au grand air, dans la forêt tropicale. Deux fois par mois, Jeff Norris, professeur de biologie, fait la classe en plein air, au beau milieu de la jungle du Costa Rica. Un paradis vert pour des biologistes en herbe. Une pédagogie étonnante voire déstabilisante pour des élèves originaires du monde entier. À San José, au Costa Rica, 180 jeunes, de toutes situations sociales, venus du monde entier, cohabitent pendant deux ans et y préparent un bac international. Ces jeunes âgés de 16 à 19 ans, ont quitté leur famille et leur pays pour vivre une expérience unique, finir leurs études secondaires à UWC (United World College), à raison de 18 lycées internationaux répartis sur quatre continents. Huit Français parmi lesquels Gabriella, Sophia et Tom bénéficient de cette méthode éducative et de ce cadre de vie hors-norme, entre auberge espagnol et lycée d’excellence. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.