Légendes vivantes : les succès des concerts de sosies

Le palais Nikaïa de Nice affiche complet. Plus de 6 000 personnes ont payé entre 45 et 65 euros pour venir voir Gary Mullen, un Écossais de 50 ans, ancien vendeur d'ordinateur et la star d'une tournée hommage au groupe Queen. À première vue, la ressemblance avec Freddie Mercury n'est pas évidente. Quelques 20 minutes plus tard, Gary est devenu Freddie. Si la ressemblance n'est pas parfaite, Gary Mullen va bluffer tout le monde avec sa performance vocale. Pour lui, jamais de playback. Pendant deux heures, Gary enchaîne les tubes du groupe aux 300 millions d'albums vendus. C'est le nouveau phénomène en France, les "Tribute", des concerts hommages à des groupes ou des chanteurs cultes. Comme Gary Muller, ils sont une quinzaine à tourner en ce moment dans toute la France. Gary Mullen touche entre 5 000 et 10 000 euros par soir. Son tribute bat des records. À Nice, Rennes, ou Clermont-Ferrand, les 40 concerts de la tournée se sont joués à guichet fermé. Des shows qui font le bonheur d'un producteur, Richard Walter. Il est le premier à avoir importé ce concept en France. Des billets, Richard en a vendu beaucoup. À 62 ans, le producteur a déjà une carrière bien remplie. Avant de s'intéresser aux copies, il a d'abord produit les originaux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.