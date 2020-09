L'enfer des enfants "sorciers" à Kinshasa

Le poids quotidien de la misère, l'emprise d'un mysticisme intéressé et cynique, la faiblesse du pouvoir public... C'est le cocktail à l'origine des situations monstrueuses au Congo. Des enfants rejetés, méprisés, maltraités, exploités sexuellement, il y en a des centaines dans les rues de Kinshasa. Des garçons de 8 à 18 ans qui vivent de rapine et de petit trafic. Leurs cicatrices témoignent des fréquentes bagarres auxquelles ils se livrent à coups de lames de rasoir. Les filles chassées de chez elles sous l'accusation de sorcellerie sont, elles, récupérées et exploitées par des proxénètes.