L'enfer des logements insalubres à Marseille

Depuis cinq ans, Éric partage son studio avec cafards, rats et punaises de lits. Des animaux nuisibles, un des critères qui caractérisent un logement insalubre. Il a déjà dépensé plusieurs centaines d'euros pour désinfecter son logement. Outre les nuisibles, il doit composer avec l'humidité et la moisissure. Des champignons ont même poussé sur les murs. Handicapé après un accident de moto, Eric, 58 ans, a signé un bail pour ce logement en 2018. En tout, 420 euros de loyer qu'il est temporairement autorisé à ne plus verser, car l'immeuble a été déclaré insalubre par la préfecture. Mais il dit toujours payer ses charges, 40 euros par mois. Sauf que depuis deux semaines, il n'a plus d'eau dans la salle de bain, mais plein dans les couloirs. Selon la loi, les réparations sont à la charge du propriétaire. Eric vit dans un bâtiment qui a emprunté son nom à la princesse Gyptis. Une copropriété privée de 270 studios, répartis sur dix étages. Située dans le troisième arrondissement, à la Belle de mai. C'est l'un des quartiers les plus pauvres de France. Construit dans les années 70, le Gyptis s'est refermé comme un piège sur ses habitants. Problèmes électriques, fuites d'eau, violences, et trafics de stupéfiants, la situation se serait brutalement détériorée il y a quatre ans, avec l'arrivée de nouveaux occupants, les squatteurs. Propriétaires, syndics, pouvoir public, chacun se rejette la faute. Pourquoi les autorités n'ont-elles pas décidé d'évacuer les habitants du Gyptis ? Malgré nos sollicitations, la mairie de Marseille a refusé toute interview filmée. Elle nous a fait savoir que selon elle, les habitants du Gyptis ne couraient aucun danger imminent. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.