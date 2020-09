L'enfer du logement étudiant : entre pénurie, hausse des prix et arnaques

À la veille de la rentrée universitaire, des milliers d'étudiants n'ont pas de logement dans la ville où se trouve leur fac. Et l'augmentation du nombre des bacheliers cette année a encore accru la pression dans les grandes localités étudiantes. C'est particulièrement le cas à Angers où la pénurie a commencé fin juin, avec pour corollaire une flambée des loyers et des arnaques sur Internet.