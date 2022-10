L'énigme du chasseur décapité

Christophe Doire, 28 ans, un chasseur émérite, enfant du pays, a été découvert décapité dans un fossé de l'Allier le matin de Noël 1995. Sa tête ne sera jamais retrouvée. Ce "cold case" aurait pu rester une énigme judiciaire, mais il vient de connaître un incroyable rebondissement, avec pour la première fois une personne mise en examen. Il s'agit d'un proche de Christophe Doire jusque-là jamais soupçonné. Olivier est le dernier à avoir vu son frère vivant. Le 16 décembre, vient chez lui pour une soirée foot. "Quand il est arrivé chez moi, vers 20h, on regarde le multiplex tranquillement avec deux paires d'amis, et lui n'est pas très loquace dans la soirée. Par contre, au moment de partir, je mets tout le monde dehors et je vois malheureusement mon frère qui veut me dire quelque chose. Et il ne peut pas le faire, parce que je ne suis pas disponible à ce moment-là", raconte-t-il. À 23h30, Christophe repart au volant de sa voiture. Il regagne sa maison, où il vit avec sa femme Maria. Elle dit ne pas l'avoir entendu rentrer, et le lendemain matin, il n'est pas là. Inquiète, elle appelle Olivier. "Au moment où je reçois le coup de fil, je sais que c'est très grave", confie ce dernier. Au petit matin, Christophe devait rejoindre ses amis pour la traditionnelle partie de chasse du dimanche. Un rendez-vous qu'il ne manquerait pour rien au monde, mais il n'est pas là. Sa voiture, une R18 est retrouvée sur un parking à Cusset, avec à l'intérieur son fusil de chasse dont il ne se sépare jamais. Le siège conducteur est reculé au maximum, alors le chasseur ne mesure que 1,63 m. Neuf jours après sa disparition, le matin de Noël, son corps est retrouvé sans vie dans un fossé. Il a été décapité, il y a une botte à la place de sa tête. Après 27 ans de fausse piste, l'enquête a connu un rebondissement inattendu au printemps dernier. Un proche de la victime, qui jusque-là n'avait éveillé les soupçons, a été mise en examen.