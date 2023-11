L’énigme Monique Olivier : machiavélique ou sous emprise de Michel Fourniret ?

Quand nous le rencontrons en février 2018, cela fait 30 ans que Claude Domèce espère retrouver la dépouille de sa fille Marie-Angèle, l’une des premières victimes de Michel Fourniret en 1988. Le tueur en série n’a jamais révélé où se trouve son corps. Le père de l’adolescente est mort le samedi 18 novembre, à 94 ans. Il n’assistera jamais au procès de Monique Olivier, l’ex-femme de l'assassin de sa fille. Michel Fourniret était condamné à sept ans de détention pour une dizaine d’agressions sexuelles et un viol quand il communiquait par correspondance avec Monique Olivier. Alors même qu'ils ne se sont jamais vus, un pacte criminel est scellé dès le début de leur relation, l’homme s’engageant à tuer les deux premiers maris d’Olivier, et elle s’engageant à lui trouver des jeunes filles qu’il violerait et qu’il tuerait ensuite. Estelle Mouzin, neuf ans, est la plus jeune de leurs victimes. Le tueur en série avoue son crime, mais il n’en dira pas plus, car sa mémoire commence à être rongée par la maladie d’Alzheimer. Il meurt un an plus tard sans avoir révélé où il a enterré Estelle. Seule Monique Olivier pourrait aujourd'hui indiquer où se trouve la dépouille de la petite fille. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.