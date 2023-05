Les acrobates du ciel : les 70 ans de la Patrouille de France

C'est un jour historique ! La Patrouille de France souffle ses 70 bougies. Pour l'occasion, les pilotes ont préparé depuis six mois un show aérien inédit. Mais l'orage menace. En quelques secondes, le leader va devoir choisir, une chorégraphie dite "beau temps", ou bien un plan B moins spectaculaire, qui pourrait décevoir les dizaines de milliers de fans qui piaffent d'impatience. Ils sont à 25 minutes avant l'orage, pile la durée du programme. La décision est prise, les pilotes vont pouvoir fêter ce 70ème anniversaire de la plus belle des manières. La Patrouille de France, c'est un morceau de notre patrimoine depuis 1953. À l'époque, l'Armée de l'Air comprend que ces as du pilotage sont aussi ses meilleurs ambassadeurs auprès du grand public. L'engouement est immédiat. Impossible dès lors d'imaginer un défilé du 14 juillet sans leur célèbre panache bleu banc rouge. Ces neuf pilotes accompagnent aussi l'émotion nationale, victoire en Coupe du monde de football en 2018, ou internationale, comme l'explosion du port de Beyrouth. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.