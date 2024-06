Les amants d’Odessa : l’amour et la mort au cœur de la guerre

Sergueï, 32 ans, et Anna, 31 ans, ont grandi à Odessa. Lui, dirige une entreprise d’antivol pour voiture, et elle, travaille comme fleuriste et décoratrice, un amour naissant dans une famille soudée. Ils avaient deux enfants, une fille de deux ans et un petit garçon de quatre mois qui s’appelait Tymofii. Sergueï et sa fille sont les survivants d’un drame qui a bouleversé l'Ukraine. Sa femme et son fils ont été tués lors d’une attaque aérienne russe le 2 mars 2024. Le père de famille dormait avec sa fille, Anna et Tymofii dans une autre, quand l’explosion a coupé en deux leur appartement. Sa femme et leur bébé sont morts sous le bombardement russe. Sergueï se dit aujourd’hui prêt à prendre les armes s’il le faut. Il refuse, comme le président Ukrainien, toute négociation tant que la Russie n’a pas évacué les territoires qu'elle occupe depuis le 24 février 2022. Sa fille Lizzie bégaye à cause de ce qui s'est passé et pleure très fort, allant jusqu'à quatre fois par nuit. Ils vivent aujourd'hui chez les parents d’Anna. Ils ne quitteront pas Odessa. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.