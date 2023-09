Les aveux de la professeure : meurtre de Dunkerque, les secrets d’un couple

À Dunkerque, le couple de professeurs était connu pour son engagement dans la vie culturelle, associative et politique. Justine Jotham est conseillère municipale. À 37 ans, elle est aussi créatrice du festival local de littérature jeunesse, docteur et maître de conférences en littérature. Patrice Charlemagne, 51 ans, était professeur agrégé d’allemand et de néerlandais et chef de département dans la même université. Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 septembre, Justine Jotham appelle la police à quatre heures dix du matin et raconte avoir été cambriolée. Elle dit avoir réussi à fuir en emportant son bébé de 20 mois. À quelques mètres de la maison, les enquêteurs retrouvent deux couteaux ensanglantés, une paire de gants, une lampe torche et un ordinateur. Rien ne manque dans la maison. Très vite, les investigateurs relèvent des incohérences sur la scène de crime et des contradictions dans la version de la veuve. Une coupure sur la main gauche de la professeure qui correspond exactement à l’entaille présente sur l’un des gants retrouvés, éveille leur soupçon. Deux jours après le drame, la jeune maman avoue avoir tué son mari à trois coups de couteau pendant son sommeil. Incarcérée à la maison de Sequedin, elle reste présumée innocente. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.