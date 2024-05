Les cibles : meurtre et agressions d'homosexuels

Michaël a-t-il été tué parce qu'il était homosexuel ? La question est au cœur d'une affaire dans laquelle les cinq jeunes Marseillais sont accusés de l'avoir piégé, frappé et étouffé, il y a un peu plus d'un an près d'Avignon. La bande aurait perpétré d'autres attaques visant de jeunes hommes gays contactés via des sites de rencontres. Un mode opératoire qui semble de plus en plus courant. Une semaine après la mort de Michaël, le 14 mars 2023, un homme, que nous appellerons Arnaud, se présente au commissariat d'Avignon pour déposer plainte. Il raconte avoir été victime d'une agression, qui semble similaire à celle de Michaël. En France, un homosexuel serait la cible d'un guet-apens chaque semaine.