Les commandos de Dieu : chasse aux toxicomanes au Mexique

Kidnapping, internement forcé sans certificat médical... Tous les moyens sont bons pour tenter de sevrer les toxicomanes au Mexique. Des fidèles évangéliques se constituent en commandos pour effectuer cette besogne qu'ils perçoivent comme une mission divine. Leur traitement contre l'effet du manque, c'est l'enfermement et la prière. À Tijuana, les toxicomanes font partie du décor. Selon des associations de lutte contre la drogue, un habitant sur cinq serait accro aux drogues dures. Cette ville frontière de 1,5 million d'habitants, face à San Diego en Californie, est l'un des principaux points de passage de stupéfiants vers la côte ouest américaine. Mais avec ce mur long de 1 300 km, une partie de la marchandise est bloquée sur place, cocaïne, héroïne, et depuis quelques années le crystal. Face à ce fléau, les centres de désintoxication se multiplient. Il y en a 200 à Tijuana, dont un tiers tenu par les chrétiens évangéliques. Ces églises protestantes attirent aujourd'hui un fidèle sur dix, dans ce pays de tradition catholique. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.