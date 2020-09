Les confidences de Fabrice Luchini

Anxieux, charmeur, pétulant, Fabrice Luchini répète à nouveau ces auteurs et ces textes qui ont façonné son destin. Mais pour la première fois, il devra jouer dans un théâtre rempli à moitié, face à un public dont les rires seront étouffés par les masques. Comment a-t-il vécu le confinement, coupé de son public ? Quel est son regard sur l'étrange période que nous traversons actuellement, armés de nos masques ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.