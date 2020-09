Les confidences de Philippe Etchebest

Il est le chef le plus médiatique du moment. Philippe Etchebest est aujourd'hui l'un des interlocuteurs privilégiés du gouvernement sur le malaise des restaurateurs. Après une bouffée d'oxygène pendant les vacances d'été, la reprise de l'épidémie de Covid-19 fait remonter l'inquiétude d'une profession traumatisée par le confinement. Comment Philippe Etchebest, l'ancien rugbyman habitué au choc, encaisse-t-il celui-ci ? Pourquoi a-t-il pris ce leadership plus politique face à la crise ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.