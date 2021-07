Les confidences d'Enrico Macias

Chaleureux comme on l'a toujours imaginé, et drôle comme on ne le soupçonnait pas, Enrico Macias nous a accueillis chez lui, là où il a connu bien des bonheurs, mais aussi beaucoup d'épreuves. Derrière le sourire de celui qui ensoleille notre vie depuis bientôt 60 ans se cachent de profondes blessures et des coups durs en série, le virus n'étant que le dernier. En effet, derrière son rire facile, ses mélodies ensoleillées et ses textes rassembleurs, Enrico Macias abrite son lot d'épreuves et de déchirures. Maladies, accidents, difficultés financières et deux grands chagrins d'amour, la mort de Suzie, son épouse pendant près de 50 ans et la perte de son Algérie natale dans laquelle il n'est jamais retourné depuis son départ à l'âge de 22 ans. Avec Audrey Crespo-Mara, Enrico Macias est revenu sur tous ces sujets, nous émouvant et nous faisant rire avec lui. Malgré ces blessures et ces coups durs, sa joie de vivre reste intacte. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.