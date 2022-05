Les coulisses du roi du discount

Le magasin Lidl de Colombelles, dans la banlieue de Caen, a reçu le nouveau robot de cuisine connecté, conçu spécialement pour l'enseigne. Ce robot multifonction est le concurrent du célèbre Thermomix, la star des ménagères. Fabriqué en France, le Thermomix cumule douze fonctions et coûte plus de 1300 euros. Celui de Lidl a des allures de frère jumeau, mais il est fabriqué en Chine et coûte 359 euros. L'enseigne assume sans état d'âme d'imiter les produits de référence au risque d'être poursuivi pour contrefaçon. Avec ce robot, elle vient chasser sur un terrain inhabituel, le haut de gamme. La sortie de ce robot de cuisine accompagne un changement d'image pour cette chaîne de supermarché allemand. Elle a investi plus de quatre milliards d'euros dans la rénovation de ses magasins en France. Le groupe s’est également lancé sur de nouveaux terrains. Du pain frais et des viennoiseries cuits sur place, un rayon bio, du poisson frais, du vin, et surtout des fruits et légumes livrés tous les matins. Pourtant, dans les rayons, ce sont toujours les vieilles recettes du hard discount. Pour limiter les frais de manutention, les aliments ne sont pas déballés de leur carton de livraison. Et on trouve seulement 1700 références de produits alimentaires, contre 5000 en hypermarché. À Colombelles, le mot d’ordre, c’est un besoin, un produit. Et 90% des ventes proviennent de leur marque distributeur. Pour chacun de ses produits maison, la marge du groupe est faible, mais il se rattrape sur les quantités. Ils sont fabriqués en très grand nombre et distribués dans les dix mille magasins de l’enseigne à travers l'Europe. Un choix très limité qui ne rebute pas les clients. Et la stratégie fonctionne, car depuis six ans, l’enseigne affiche une croissance annuelle à deux chiffres. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.