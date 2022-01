Les coups de gueule et bonnes manières de Stéphane Bern

On connaît la star télé, mais savez-vous d'où vient le goût de Stéphane Bern pour les familles royales et l'aristocratie ? Cette fascination a été longtemps comme un abri, une famille pour un enfant qui ne s'est pas épanoui dans la sienne et qui rêvait d'une autre vie. L'animateur vedette a mis du temps à se révéler tel qu'il est vraiment. Il se découvre aujourd'hui épanouit en néo-rural, éloigné de la vie parisienne. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.