Les déprimés de la Covid : du confinement à l'hôpital psychiatrique

On le ressent tous plus ou moins. Ce que l'on vit depuis un an était éprouvant, perturbant. Et une étude parue vendredi vient le confirmer. Beaucoup de Français, notamment des femmes et des jeunes, ont basculé dans la dépression et les addictions. À l'hôpital de Clermont-Ferrand, comme dans d'autres en France, les services psychiatriques sont saturés. Les demandes de premières consultations ont été multipliées par trois par rapport à 2020. L'une de notre équipe a rencontré Claire, ex-commerçante, qui a tout perdu avant de basculer dans une folie sociale. C'est un grand jour pour Claire. Après deux semaines d'hospitalisation pour dépression, elle a décidé pour la première fois de sortir s'acheter des journaux. Jusqu'à présent, elle n'arrivait pas à aller plus loin que le bas de l'immeuble. Une phobie sociale apparue au fil des confinements. Ce n'est pas tant le virus que redoute Claire, mais la foule. En quelques mois, cette ancienne commerçante a perdu toute son assurance. Jusqu'en septembre, Claire travaillait quotidiennement au contact du public. Il y a quatre mois, faute de trésorerie, elle doit mettre la clé sous la porte. Depuis, c'est la dégringolade. Après sa faillite, elle n'avait plus la force de vivre seule. À 58 ans, elle est retournée habiter chez son père. Le 29 décembre dernier, Claire est transportée en urgence à l'hôpital. Elle a des pensées suicidaires, a perdu cinq kilos, et tient à peine sur ses jambes. La suite dans le reportage ci-dessus. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.