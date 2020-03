Les enfants transgenres en Californie, le choix d'une vie

Aux États-Unis, il y aurait aujourd'hui plus de 200 000 enfants transgenres. Ces enfants, qui à peine sont-ils adolescents, décident de changer de sexe. La Californie est même un état pionnier où les médecins proposent très tôt à ces enfants des traitements hormonaux, dont certains sont irréversibles. Enquête sur certains d'entre eux.