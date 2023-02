Les envahisseurs : attaques d'éléphants au Sri Lanka

Les incidents causés pas les éléphants se multiplient. Certains animaux quittent le cœur de leur réserve pour venir mendier leur nourriture aux abords des routes, s'en prenant en particulier aux motards. En 2021 au Sri Lanka, soixante personnes sont mortes à cause d'un pachyderme. C'est le cas de Sarat, 38 ans, qui a été retrouvé dans un fossé près de la route qui mène à son village. Il rentrait du travail à moto, derrière un de ses collègues, également décédé. Le corps méconnaissable n'a pu être identifié que grâce aux vêtements de l'homme. Or, pour sa famille, le vrai coupable n'est pas l'animal, mais l'Homme, qui empiète de plus en plus sur son territoire. En effet, à proximité du village de Sarat, un stade de cricket de 35.000 places a été construit il y a quelques années. La jungle a été rasée pour laisser place à l'énorme bâtiment. Les éléphants ont alors perdu tout leur repère. "C'est à cause du stade que les éléphants viennent ici, dans le village. Et qu'ils tuent les gens", assure le beau-frère de Sarat, Indika. D'autres bêtes n'hésitent pas à se servir directement dans les villages ou dans les plantations des paysans. Mais dans cette guerre de subsistance, les éléphants semblent être les perdants. Pour se protéger, certains habitants installent des clôtures électriques autour de leur terrain. D'autres, plus radicales, n'hésitent pas à s'armer. Chaque année, ce sont 400 éléphants qui sont tués, accidentellement ou volontairement.