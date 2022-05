Les extravagances des chiens rois à Los Angeles

Des chiens dans des poussettes, habillés de la tête aux pattes avec des vêtements de marque voire de couturiers spécialisés. Cela peut choquer en France mais pas à Los Angeles. Là-bas, les chiens sont parfois traités comme des humains. Ils ont leurs magasins d’alimentation, leur menu au restaurant, et surtout des maîtres qui dépensent 1 300 euros par an, en moyenne, pour leur confort. C’est 500 euros de plus que ce que dépensent les Français pour leur animal de compagnie. Aux États-Unis, les maîtres ont un amour démesuré pour leur toutou. Le marché des animaux domestiques y représente 100 milliards de dollars. À Los Angeles, un habitant sur trois possède au moins un chien. Un chiffre en hausse depuis la crise sanitaire. C’est l’enfant roi que l’on promène partout. Les chiens y sont les bienvenus dans plus de 200 établissements. C’est même devenu un argument marketing pour appâter les clients.. Vêtements à 300 euros, des plats élaborés par des chefs servis dans des palaces. Les dépenses extravagantes des Californiens pour leurs chiens, gâtés comme des enfants, à découvrir dans ce document étonnant. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.