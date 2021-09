Les filles de Barbès

Ce document est une plongée dans des enfances ravagées par les violences, les drogues, le manque d'amour et d'encadrement familial de jeunes filles. Nous sommes allés à la rencontre de trois d'entre elles. Fugueuses, elles se sont livrées comme rarement à nos journalistes. Méfiantes avec les adultes, ces adolescentes nous ont laissé approcher leur quotidien. Quinze à vingt filles au destin brisé sont livrées à elles-mêmes en plein cœur de Paris. Jeunes majeures, mais aussi mineures, elles sont pour la plupart Françaises et fugueuses. Au pied du Sacré-Cœur, le populaire 18 ème arrondissement est devenu leur territoire. Barbès, la Chapelle, Clignancourt, le carrefour de tous les trafics, drogue, cigarette, et médicament. La violence y est omniprésente. Ainsi, pendant plusieurs semaines, nous avons suivi trois jeunes filles. Mélanie, 21 ans, accro aux médicaments, mais qui se bat pour s'en sortir. Sarah, 17 ans, enfant battu dont la souffrance se lit sur la peau. Et la plus jeune, Dounia, qui n'a que 15 ans. Avec son visage enfantin, elle use de délinquance pour s'en sortir. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.