Les fondus du "stock-car"

Des Renault Super 5, des Peugeot 104 ou 206, ces voitures très populaires dans les années 80 et 90 font le bonheur de passionnés, qui les retapent pour les exploser le week-end, dans une ambiance de fête foraine. Ils sont amateurs de "stock-car". Il y a ceux qui doivent faire le plus de tours possible sur un petit circuit en terre et ceux qui tentent de faire le plus de tonneaux possibles. Dans l'Hexagone, 4 000 personnes pratiquent le "stock-car". Venu des États-Unis, il s'agit d'un sport où presque tout est permis. La course est dans trois jours. Une de nos équipes est allée à la rencontre de ces drôles de compétiteurs. Parmi eux, il y a Christelle, 52 ans, en reconversion professionnelle pour devenir routière. Elle est une des onze pilotes du STOCK-CARS club du ROUSSET, près de Saint-Étienne. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.